Пилипишин у разі обрання мером Києва обіцяє муніципальні пенсії

Голова Шевченківського району столиці Віктор ПИЛИПИШИН, який заявив про намір балотуватися на позачергових виборах Київського міського голови, вважає за необхідне систематизувати муніципальні доплати пенсіонерам Києва і ввести муніципальні пенсії.

Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Я вважаю, що пенсіонерам треба робити доплати, тому що пенсія середня по Києву - 600 грн. і ми знаємо, які ціни в Києві. Але їх треба робити системно. Я б, наприклад, ввів таке поняття для киян, як муніципальна пенсія і це було б не 100 грн., а набагато більше”, - сказав В.ПИЛИПИШИН.

За його словами, це потрібно робити. “Київ – багате місто і воно може собі це дозволити – виплачувати ще одну пенсію”, - додав В.ПИЛИПИШИН.

Він також сказав, що підтримує виплату матеріальної допомоги зі столичного бюджету іншим категоріям малозабезпечених киян.