Екс-помічник міністра часів Януковича перейшов на бік "ДНР" ще у квітні

У понеділок, 22 червня, екс-помічник міністра оборони України та колишній генерал-майор Олександр Коломієць оголосив, що переходить на бік терористів "ДНР". Про це він повідомив на прес-конференції в окупованому Донецьку, передає ТСН.ua.

Журналістам вдалось встановити, що Коломієць працював на боці бойовиків із квітня 2015 року. Зокрема, про це розповів "Українській правді" начальник прес-служби Генштабу Владислав Селезньов. Наказ ватажка "ДНР" Олександра Захарченка засвідчує, що Коломійця призначили "секретарем ради оборони "ДНР" ще 17 квітня цього року.

Речник Генштабу також повідомив, що Коломієць був звільнений із лав Збройних сил України в 2008 році, після чого як цивільний він працював у Міністерстві оборони України і був звільнений із посади в 2012 році. За словами Селезньова, Коломієць працював в оборонному відомстві помічником міністра Дмитра Саламатіна, а пізніше - начальником відділу аналізу інформації при Міноборони.

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"Причина його звільнення - його некомпетентність, він не тягнув посаду начальника відділу аналізу інформації. До того ж він часто, як приватна особа, їздив в Російську Федерацію. Військовослужбовці зобов'язані інформувати про такі візити, але він процедуру порушував. Це викликало до нього питання у військової контррозвідки, було ініційовано відсторонення, а з часом його звільнили", - заявив Селезньов.

Какие "помощники" идут работать к террористам или "Дьявол кроется в деталях"Сегодня сепаратисты похвастались пополнени... Posted by Прес-служба Генерального штабу ЗСУ on 22 червня 2015 р.

Прес-служба міністерства оборони підтверджує, що після звільнення Коломійця за клопотанням працівників військової контррозвідки його було позбавлено допуску до державної таємниці

Варто зазначити, що колишнього міністра оборони Дмитра Саламатіна, радником якого був зрадник Коломієць, депутати Верховної Ради звинувачували у зв'язках із російськими спецслужбами. Саламатін натомість відкидав усі звинувачення і називав їх безпідставними.

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Він перебрався з Росії в Україну в 1999 році й отримав українське громадянство в 2004-му. Із 2006 року він був депутатом Верховної Ради від Партії регіонів, у 2010-му - очолював українську держкомпанію з експорту та імпорту продукції і послуг військового призначення, а в 2011-му - "Укроборонпром". Із лютого по грудень 2012-го Саламатін був міністром оборони України, а потім - радником Віктора Януковича.

У лютому 2015 року серед розсекречених списків власників рахунків у швейцарському банку HSBC виявили й колишнього міністра оборони Саламатіна, на рахунку якого було 11 мільйонів доларів. Цей список складався із 740 росіян. Саламатін опинився в цьому списку, вказавши як місце свого проживання будинок у найдорожчому селищі Москви - Срібному Бору, розташованому по сусідству з колишніми керівниками ФСБ. За даними Росреєстру, ділянка належить його дружині Наталії Саламатіній. За словами людини, близької до екс-міністра, він із 1990-х займався бізнесом, інвестував у фінансові інструменти і гроші заробив задовго до початку кар'єри депутата і держслужбовця.