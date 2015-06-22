"Легітимний" Янукович вперше дав інтерв'ю західному ЗМІ

Як повідомив іноземний кореспондент ВВС Габріель Гейтхаус у своєму Twitter, екс-глава держави в інтерв'ю розповість про багате життя в "Межигір'ї", про Майдан, Крим, Донбас та "про Путіна, який врятував йому життя".

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За даними іноземного кореспондента, відео з інтерв'ю вийде в ефір в рамках шоу BBC Newsnight пізно ввечері 22 червня.

Tonight on @BBCNewsnight: ousted president Yanukovich talks Maidan, Crimea, Donbas & the night Putin saved his life pic.twitter.com/bM407pd9On — Gabriel Gatehouse (@ggatehouse) 22 Червень 2015

Як повідомляв УНІАН, 17 червня у парламентській газеті "Голос України" опубліковано підписаний президентом Петром Порошенком закон "Про позбавлення В. Януковича звання президента України".

Верховна Рада ухвалила цей закон 4 лютого, а 9 лютого його було направлено на підпис президенту.

Разом з тим, за словами генерального прокурора України Віктора Шокіна, відносно колишнього президента Віктора Януковича розпочата процедура заочного засудження.

Заочні вироки, як відзначив Шокін, дадуть можливість Генеральній прокуратурі звернутися в європейські суди і повернути викрадені кошти.



