Оприлюднено закон про позбавлення Януковича звання президента

Згідно з текстом закону, він набирає чинності на наступний день після оприлюднення, тобто 18 червня.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 4 лютого, а 9 лютого його було направлено на підпис президенту.

18 травня голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко на засіданні погоджувальної ради Верховної Ради вимагав оприлюднити цей закон, і спікер парламенту Володимир Гройсман підтвердив, що він цей закон підписав, і пообіцяв розібратися з ситуацією.