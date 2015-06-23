У ВР зареєстровано проект закону про всеукраїнський референдум

Відповідна інформація про це розміщена на офіційному сайті парламенту.

Текст самого документа поки не оприлюднений.

Ініціатори даного законопроекту - група з 17 депутатів, які є представниками чотирьох парламентських фракцій - "БПП", "Народного Фронту", "Самопомочі" і "Батьківщини".