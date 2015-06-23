У ВР зареєстровано проект закону про всеукраїнський референдум
11:31, 23 червня 2015Політика
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У Верховній Раді зареєстровано законопроект про всеукраїнський референдум (№ 2145 від 23.06.2015).
Рада розгляне законопроект про всеукраїнський референдум
Відповідна інформація про це розміщена на офіційному сайті парламенту.
Текст самого документа поки не оприлюднений.
Ініціатори даного законопроекту - група з 17 депутатів, які є представниками чотирьох парламентських фракцій - "БПП", "Народного Фронту", "Самопомочі" і "Батьківщини".
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