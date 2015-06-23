Експерти розповіли про мільйонні доходи Насірова й Лікарчука, а також родин Матіоса й Авакова

Серед правоохоронців і суддів найбагатшими є голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, який задекларував в 2014 році дохід 4,8 мільйона гривень та його заступник Костянтин Лікарчук з 2,9 мільйонами гривень, а також міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков – більш як один мільйон гривень.

Про це сказав координатор проекту «Декларації без декорацій», старший аналітик Transparency International Україна Дмитро Якимчук на прес- конференції в агентстві УНІАН.

Він нагадав, що усі державні службовці України зобов’язані до 1 квітня кожного року оприлюднювати свої декларації з переліком прибутків, майна та одноразових витрат, що перевищують 80 тисяч гривень. За його словами, Transparency International Україна проаналізувала близько 250 декларацій чиновників за 2014 рік, окрему увагу приділивши аналізу близько 70-ти декларацій правоохоронців і суддів.

Якимчук зазначив, що найбільший сукупний дохід мали члени сімей заступника Генерального прокурора України Анатолія Матіоса – понад 34 мільйонів гривень, Арсена Авакова - 25 мільйонів 338 тисяч 646 гривень і судді Конституційного суду України Миколи Мельника - 3 мільйони 243 тисячі 280 гривень.

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Він додав, що найменший дохід в 2014 році, відповідно до декларацій, мали працівники державних служб - перший заступник голови міграційної служби Юрій Сергієнко (94731 грн), заступник голови виконавчої служби Павло Коцюбинський (103396) та голова Державної пенітенціарної служби Володимир Палагнюк (114489 гривень).

Експерт наголосив, що найбільшу зарплату мали в 2014 році: Насіров, який тоді ще не був головою Державної фіскальної служби - 4 757 040 гривень, Лікарчук -2 103 619, суддя Конституційного суду України Петро Стецюк - 430401, заступник голови Верховного суду Анатолій Ярема - 391 150 та суддя КС Віктор Шишкін - 444 779.

Якимчук зазначив, що в суддів Конституційного суду України «одна з найбільших зарплат серед ланки правоохоронних органів - середня зарплата судді Конституційного суду становить 321 тисячу 687 гривень, але при цьому двоє суддів КС не мають зовсім житла і дехто немає автомобілів».

Якимчук повідомив, що найбільші дивіденди, проценти отримали перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський (раніше Свинарчук) – 914 тисяч та Лікарчук – 427 285 гривень. За його словами, найбільші дарунки, призи, виграші отримали: міністр оборони Степан Полторак - понад 464 тисячі, члени сім’ї судді КС Михайла Гультяя - 30 тисяч гривень.

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Якимчук повідомив, що Гладковський (Свинарчук) лідирує серед найбільших власників житлової площі – від задекларував 2,2 тисячі квадратних метрів житла. Найбільшу суму на рахунках у банку має секретар РНБО Олександр Турчинов - 11,4 мільйона, а найбільшу кількість автомобілів задекларувала дружина заступника міністра внутрішніх справ Василя Паскала – Mitsubishi Pajero, Mercedes-Benz і дві Chevrolet Niva.

Голова правління Transparency International Україна Андрій Марусов зазначив, що декларації службовців часто є недоступними для широкого загалу. За його словами, їм довелося надсилати запит у прокуратуру, щоб деякі міністерства і державні агентства нарешті нас почули і надали декларації своїх очільників. При цьому експерт нагадав, що донедавна в Україні чиновник не ніс жодної відповідальності за неправдивість поданої у декларації інформації, а тепер, згідно нових змін у законопроект «Про запобігання корупції», надання недостовірних даних у деклараціях може розцінюватися як незаконне збагачення та каратися позбавленням волі на строк до двох років. Також чиновники вищого рангу в декларації мають вказувати не тільки майно, яке оформлено на них особисто, але й те, яким вони реально користуються. Марусов зазначив, що поки не вступила в дію норма закону, за якою всі декларації службовців будуть збиратися у відкритому електронному Єдиному державному реєстрі.

У свою чергу керівник департаменту комунікації Transparency International Україна Ольга Тимченко повідомила на прес-конференції, що нещодавно ТІ Україна подала проти Кабінету міністрів два судові позови, які стосуються грубого порушення антикорупційного законодавства при формуванні громадської частини конкурсної комісії Нацагентства з питань запобігання корупції. За її словами, вибори у керівництво державного органу, який буде займатися незалежним контролем за деклараціями державних службовців, мають відбутися максимально прозоро і без жодних маніпуляцій, а не так як це відбувалося при формуванні конкурсної комісії.

У висновках Антикорупційної неурядової організації Transparency International Україна зазначається, що «витрати українських високопосадовців, що працюють у правоохоронних органах і вищих судових інстанціях, часто перевищують їх доходи, а чиновницька зарплатня не відповідає стилю життя «на широку ногу». «Близько третини декларацій сповнені математичних прорахунків, помилок або неузгодженостей. Це все вказує на те, що чиновники навіть з багаторічним досвідом роботи в органах влади, так і не звикли заповнювати декларації і ставляться до декларування своїх статків безвідповідально», - сказано у висновках.