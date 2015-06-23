Агресивні дії Росії та керованих нею бойовиків є причиною гуманітарної біди для українців - радник Яценюка

Агресивні і цинічні дії Росії та керованих нею терористів є причиною гуманітарної біди для українських громадян.

Про це заявив Радник Прем’єр-міністра України Данило Лубківський за підсумками зустрічі Глави Уряду з міжнародними гуманітарними організаціями.

Він повідомив, що щойно відбулася зустріч Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка, членів уряду, керівництва Служби Безпеки України та Державної служби з надзвичайних ситуацій з представниками міжнародних гуманітарних організацій. У зустрічі взяли участь представники управління ООН з координації гуманітарних програм в Україні, Верховного комісаріату ООН у справах біженців, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, офісу гуманітарної допомоги Європейської Комісії (ЕКО), делегації «Лікарі без кордонів», організації Карітас та інші учасники.

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«Уряд України підтверджує тверду політичну волю для підтримки і порятунку всіх наших громадян, чиє життя і безпека є під загрозою внаслідок російської агресії», - заявив Лубківський.

«Російські агресори поширюють відверту неправду про нібито гуманітарні заборони та ембарго з боку нашої держави. Саме агресивні і цинічні дії Росії та керованих нею терористів є причиною гуманітарної біди для українських громадян», - наголосив він.

Лубківський підкреслив, що Уряд України зосереджує всю необхідну увагу для вирішення практичних гуманітарних проблем, спричинених діями росіян.

За його словами, з цією метою на зустрічі було домовлено про ряд практичних справ, а саме: у рамках СБУ призначається відповідальний посадовецьза координацію проходження гуманітарної допомоги, який діятиме у прямій координації з офісом Віце-прем’єр-міністра України та Міністерством соціальної політики. Для гуманітарних вантажів будуть встановлені режими «зеленого коридору» на визначених пунктах допуску.

Також прем’єр-міністр дав доручення оптимізувати і спростити процедури погоджень, необхідних для гуманітарних вантажів відповідно до українського законодавства.

«Допомога має надаватися швидко і максимально просто, водночас із забезпеченням якісного контролю відповідно до розумних і цивілізованих процедур. За підсумками зустрічі домовлено про постійний механізм взаємодії між керівництвом уряду та міжнародними гуманітарними організаціями», - зазначив радник глави уряду.