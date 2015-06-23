Суддя Чернушенко, у якого знайшли $6 тисяч "для стоматолога", просить зустрічі з Порошенком

Як передає кореспондент УНІАН, про це Чернушенко заявив на прес-конференції.

"Я не збираюся покидати територію України. Які б я муки не терпів, я знаходитимуся в Україні постійно", - сказав суддя.

Також він вважає, що йому буде складно переконати депутатів парламенту у своїй невинуватості.

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"Далеко не завжди вони прислуховуються до тих думок, що висловлюють судді", - сказав Чернушенко.

Окрім того, Чернушенко просить про зустріч з президентом України Петром Порошенком, щоб пояснити йому свою позицію.

"До президента я не звертався. Але вчора телефонував першому помічнику президента і просив його записати мене на прийом до президента. Він мене вислухав і сказав, що очікуйте результату. Але я ще не отримав ніякої відповіді", - повідомив Чернушенко.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня генеральний прокурор Віктор Шокін заявив, що 23 червня внесе до Верховної Ради подання на зняття суддівської недоторканності, затримання та арешт голови Апеляційного суду Києва Чернушенка.

У прес-службі Генпрокуратури повідомили, що Головним слідчим управлінням ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного втручання службовими особами Апеляційного суду Києва в роботу автоматизованої системи документообігу цього суду, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.376-1 КК України.

Нагадаємо, що напередодні у Чернушенка вилучили 25 тисяч гривень та 6,5 тис. доларів.

"25 тисяч гривень – це дві мої зарплати, я завжди їду додому і заїжджаю купити деякі продукти. Також вилучили з кишені 6,5 тис. доларів – це також особисті кошти. Я мав у той же день їхати до стоматолога і, не знаючи скільки будуть коштувати п'ять імплантів,взяв грошей про запас. Ось у мене і вилучили 6,5 тис. доларів і 25 тисяч гривень – розклали, як у якогось корупціонера!", - заявив голова Апеляційного суду Чернушенко.