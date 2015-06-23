Голова Апеляційного суду ходить з 25 тисячами гривень за продуктами, а 6,5 тисяч доларів ніс до стоматолога

Про це повідомляє ТСН.

"25 тисяч гривень – це дві мої зарплати, я завжди їду додому і заїжджаю купити деякі продукти. Також вилучили з кишені 6,5 тис. доларів – це також особисті кошти. Я мав у той же день їхати до стоматолога і, не знаючи скільки будуть коштувати п'ять імплантів,взяв грошей про запас. Ось у мене і вилучили 6,5 тис. доларів і 25 тисяч гривень – розклали, як у якогось корупціонера!", - заявив голова Апеляційного суду Чернушенко.

Крім готівки, у Чернушенка знайшли ключі одразу від п'яти дорогих авто, які Чернушенко пояснив тим, що раніше його сім'я не бідувала, працюючи в юридичній фірмі в Одесі та обслуговуючи припортовий завод.

Знайдені у нього талони на 14,5 тисяч тон палива Чернушенко пояснив подарунком одного друга кілька років тому. "Я не хотів викидати, бо там гарний малюнок", - заявив голова суду.

Найскандальнішою знахідкою стали понад 700 SMS-повідомлень на телефонах Чернушенка, в яких він отримував вказівки які потрібно приймати рішення при розгляді судових справ.

Суддя допускає, що повідомлення могли бути вилучені з його телефонів, але пояснив це таким чином: "Сам факт виявлення SMS ще нічого не означає, тому що іноді приходить така нісенітниця, що не знаєш, що воно взагалі таке. Сам я SMS-ками ніколи не користувався і не вмію ними користуватися".

Чернушенко назвав справу проти себе політично мотивованим, але пообіцяв не тікати від слідства за кордон.

Як повідомляв УНІАН, що в приміщенні Апеляційного суду на вулиці Солом'янській у Києві з 19 червня проводиться обшук.