Тальявіні: зустріч контактної групи в Мінську була не дуже простою

Про це повідомила представник ОБСЄ в цій групі Хайді Тальявіні, яка залишає цю посаду, передає радіо "Свобода". Зокрема, сказала вона, політична підгрупа обговорювала питання виборів на окупованих територіях Донбасу і особливого статусу для них. "Це складні питання, тому сьогодні про конкретні результати говорити не можна", – заявила Хайді Тальявіні.

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Економічна підгрупа, яка обговорювала відновлення інфраструктури окупованих територій і виплату пенсій, змогла запропонувати низку конкретних проектів, сказала Хайді Тальявіні, але не уточнила, яких саме.

Гуманітарна підгрупа розглядала звільнення затриманих осіб, і в її роботі взяв участь представник Міжнародного комітету Червоного Хреста, а безпекова підгрупа, яка ще готує домовленість про відведення озброєнь калібру менше 100 мм, нині не збиралася, повідомила Хайді Тальявіні.

Австрійський дипломат Мартін Сайдік, який замінить її як спеціальний представник ОБСЄ, заявив, що докладе всіх зусиль, щоб продовжити роботу Хайді Тальявіні.

"У нас буде дуже великий і напружений графік у липні й серпні, і ви побачите потім, що ми дійсно постараємося отримати результати для простих людей, які саме цього дуже потребують", – сказав він.

Також після зустрічі виступили представники терористів, які брали участь у роботі підгруп і частині засідання Контактної групи. Зокрема представник терористичної групи "ДНР" Денис Пушилін повідомив, що наступні зустрічі групи призначені на 7 і 21 липня.

І він, і представник терористичної групи "ЛНР" Владислав Дейнего поклали вину на Україну за, як вони стверджують, "імітування" виконання мінських домовленостей.