Порошенко змінив керівника Антитерористичного центру СБУ

Президент України Петро Порошенко звільнив т.в.о. голови СБУ Василя Грицака з посади керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Відповідний указ, як повідомляє прес-служба президента, підписано сьогодні. Іншим указом Порошенко призначив заступника голови СБУ Віталія Малікова керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України. Читайте такожПорошенко звільнив трьох заступників голови та керівника головного слідчого управління СБУ Раніше УНІАН повідомляв, що оприлюднено указ президента України про тимчасове виконання обов'язків голови Служби безпеки України першим заступником голови СБУ Василем Грицаком.

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