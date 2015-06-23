Заступник голови АП: Януковичу варто доводити свою невинуватість у суді

23:35, 23 червня 2015
Політика
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Заступник голови Адміністрації Президента Дмитро Шимків пропонує Януковичу повернутися в Україну та довести свою невинуватість у суді.

twitter.com/ggatehouse

Про це йдеться в повідомленні Адміністрації президента на сторінці Twitter.

«Якщо Янукович вважає, що він невинний, він може повернутися до України і довести це в суді», - зазначається в повідомленні.

Окрім цього Шимків зазначив, що «закиди Януковича так само обурливі як і його ремарки щодо "підтримки страусів"».

На думку заступника голови АП, Янукович не намагався зупинити силовиків від нападу на демонстрантів.

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«Янукович ніколи не зупиняв силовиків від нападів на мирних демонстрантів під час», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, Янукович в інтерв'ю BBC розповів про свою відповідальність за розстріли на Майдані, надання підтримки страусам у Межигір'ї та ситуації з Кримом і Донбасом.

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