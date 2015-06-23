Янукович в інтерв'ю BBC розповів про свою відповідальність за розстріли на Майдані, страусів в Межигір'ї та ситуації з Кримом і Донбасом (відео)

«Легітимний» екс-президент Віктор Янукович взяв часткову відповідальність за вбивства на Майдані, які призвели до його "повалення" в лютому 2014 року.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC Newsnight.

«Я не знімаю з себе відповідальність», - заявив Янукович, відповідаючи на питання про розстріл мітингувальників у Києві на Майдані Незалежності.

Янукович зазначив, що ніколи не віддавав наказ про використання зброї проти учасників акції протесту, однак визнав, що не вжив достатніх заходів для уникнення кровопролиття.

«У мене немає фактів, що хтось віддавав наказ стріляти», - зазначив Янукович.

«Я не давав жодних наказів, це були не мої повноваження. Я був проти будь-якого використання сили, не кажучи вже про стрілянину, я був проти кровопролиття», - заявив «легітимний» екс-президент.

Тим не менш, за його словами, «правоохоронні органи виконували свої обов'язки згідно з чинним законодавством». «Вони мали право на застосування зброї», зазначив британському виданню Янукович.

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Про війну

Янукович назвав війну «нічним кошмаром», який став реальністю.

Анексія Криму Росією була «трагедією», яка не відбулася б за його правління.

«Те, що там сталося – дуже погано. І нам потрібно сьогодні знайти шляхи виходу з цієї ситуації. Тепер там війна. Вони говорять про повернення Криму. Як? За допомогою війни? Нам потрібна ще одна війна?», - заявив колишній глава української держави.

За словами Януковича, територія Донбасу, яка контролюється сепаратистами, повинна залишатися частиною України. При цьому він закликав США і ЄС змусити Київ вести прямий діалог з лідерами бойовиків.

Політики в Києві «не повинні використовувати військовий сценарій, не повинні залучати крайні праві радикальні сили».

«Я попереджав, що вони не зупинять Майдан – вони підуть далі. І вони пішли далі. За ці півтора року сталася війна, Україна втратила Крим і Донбас, і тисячі людських життів. Вони знищили країну. Вони втягнули весь світ в цей конфлікт», - заявив Янукович.

Про Межигір'я та корупцію

Янукович спростував твердження про присвоєння коштів з українського держбюджету і приховування цих грошей на закордонних банківських рахунках. Також він зазначив, що резиденція у Межигір'ї не належить йому особисто.

«Є будинок на території цієї резиденції, 630 квадратних метрів, який належить Януковичу. Який я купив за власні гроші, які задекларував. Це моя власність. Все інше, що на цій території, воно не належить мені особисто, і ніколи не належало», - заявив екс-президент.

Рахунки на мільйони доларів, витрачені на утримання резиденції в Межигір'ї, Янукович назвав «політичною технологією». Страуси, які перебували в зоопарку на території резиденції, за словами Януковича, "просто жили там". "Що поганого в тому, що я їх підтримував?".

«Так, була корупція. Цього ніхто не заперечує. Але минуло півтора року, нова влада має всі можливості в своєму розпорядженні. Покажіть, де банківські рахунки Януковича? Їх не існує, і ніколи не було», - заявив екс-президент.

Про Путіна

Янукович також зазначив, що президент РФ Володимир Путін врятував йому життя, направивши спеціальні сили для перевезення його в Росію в ніч на 23 лютого 2014 року.

«Той факт, що Володимир Путін прийняв це рішення, за рекомендацією своїх спецслужб, це було правильно з його боку. Я, звичайно, вдячний йому за надану допомогу моїй охороні, щоб витягти мене звідти і зберегти мені життя», - сказав Янукович, додавши, що його життя знаходиться в небезпеці.

Він також зазначив, що все ще сподівається, що одного разу зможе повернутися в Україну.