В Адміністрації президента натякнули, що новим головою СБУ може стати військовий АТО

Про це він сказав у інтерв'ю "5-му каналу".

"Два заступники голови СБУ, які сьогодні були призначені, генерал Маліков та генерал Фролов, це люди, які мають, по-перше, великий досвід здійснення заходів контррозвідувальних, антитерористичних в зоні АТО. Генерал Маліков особисто провів в зоні АТО, починаючи з квітня минулого року, практично беззмінно, і має великий авторитет, великий досвід керування спецслужбою, саме у зоні АТО", - заявив Таранов.

Таранов наголосив, що таке призначення підкреслює, що на будь-які генеральські посади призначатися будуть виключно ті люди, які мають досвід проведення антитерористичної операції.

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За його словами, відповідно до указу Президента України, керувати Антитерористичним центром в зоні АТО буде один із заступників голови Служби безпеки. А антитерористичною операцією керуватиме начальник Генерального штабу.

Формування штату заступників, коли ще не призначено голову СБУ, на його думку не є дивним.

"Війна не може чекати моменту, коли буде призначений голова СБУ. Мені пропозиція не надходила. Голова СБУ призначається за поданням президента та рішенням парламенту. Я дуже сподіваюся, що парламент прийме позитивне рішення щодо призначення голови СБУ. Я думаю, кандидатура визначена, і вона буде в змозі забезпечити контроль та діяльність СБУ", - зазначив Таранов.

18 червня Верховна Рада за поданням президента звільнила Валентина Наливайченка з посади голови СБУ.

Того ж дня глава держави призначив т.в.о. голови Служби безпеки України першого заступника голови СБУ Василя Грицака.