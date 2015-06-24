У Росії пригрозили новими масштабами конфлікту на Донбасі

Про це сьогодні заявив постпред РФ при ОБСЄ Андрій Келін під час виступу на спеціальній сесії Щорічної конференції ОБСЄ «Забезпечення безпеки і стабільності в регіоні ОБСЄ у світлі подій, пов'язаних з Україною», яка проходить у Відні, повідомляє прес-служба російського МЗС.

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"Пора зрозуміти, що якщо продовжувати в тому ж ключі, то зіткнення на Донбасі можуть отримати новий масштаб, який далеко виходить за межі цього регіону. У цьому не зацікавлені ні Росія, ні інші сусіди України, ні, напевно, країни Європейського союзу", - заявив представник РФ.

За його словами, прогрес у реалізації мінських домовленостей "поки недостатній".

"До кінця 2015 року залишається шість місяців. Спливає час, відведений на завершення конституційної реформи, погодження постійного особливого статусу окремих регіонів Донецької та Луганської областей", - зазначив Келін, між тим відзначивши "щиру" підтримку Росією мінських домовленостей.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. Росія постачає зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн ввели санкції проти Росії.