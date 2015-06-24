У Росії пригрозили новими масштабами конфлікту на Донбасі
Зіткнення на Донбасі можуть отримати новий масштаб, який виходитиме далеко за межі регіону.
Про це сьогодні заявив постпред РФ при ОБСЄ Андрій Келін під час виступу на спеціальній сесії Щорічної конференції ОБСЄ «Забезпечення безпеки і стабільності в регіоні ОБСЄ у світлі подій, пов'язаних з Україною», яка проходить у Відні, повідомляє прес-служба російського МЗС.
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"Пора зрозуміти, що якщо продовжувати в тому ж ключі, то зіткнення на Донбасі можуть отримати новий масштаб, який далеко виходить за межі цього регіону. У цьому не зацікавлені ні Росія, ні інші сусіди України, ні, напевно, країни Європейського союзу", - заявив представник РФ.
За його словами, прогрес у реалізації мінських домовленостей "поки недостатній".
"До кінця 2015 року залишається шість місяців. Спливає час, відведений на завершення конституційної реформи, погодження постійного особливого статусу окремих регіонів Донецької та Луганської областей", - зазначив Келін, між тим відзначивши "щиру" підтримку Росією мінських домовленостей.
Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. Росія постачає зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.
Через ці дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн ввели санкції проти Росії.