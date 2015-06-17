Політика Росії - виклик для НАТО та світового порядку після закінчення "холодної війни" - генсек Альянсу

Політика Росії єпевним викликом для НАТО і усталеного після закінчення "холодної війни" світового порядку, пишуть генсек Альянсу Йенс Столтенберг і американський генерал Філіп Брідлав у спільній статті на сторінках The Wall Street Journal, передає DT.ua.

За їх словами, військові навчання НАТО "Союзницький щит" (Allied Shield) продемонструють, що Альянс здатний розгорнути збройні сили де завгодно на території блоку протягом кількох днів у разі виникнення кризи чи виникнення загрози для країн-союзниць.

Ці навчання мають продемонструвати світу, що НАТО готове і здатне впоратися з будь-яким викликом. Столтенберг і Брідлав підкреслюють, що ці військові маневри потрібні, тому що світ змінюється. Після "холодної війни" почалася нова епоха свободи і демократії, які ґрунтувалися на нормах міжнародного права.

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Протягом даної епохи існував безпрецедентний рівень міжнародного співробітництва, який приніс процвітання мільярдам людей по всьому світу, але зараз цього порядку кидають виклик. На півдні "Ісламська держава" та інші екстремістські угруповання сіють хаос і підбурюють до вчинення терактів від Парижа до Техасу, а на сході Росія порушує суверенітет своїх сусідів.

В даній обстановці НАТО необхідно швидко реагувати і швидко втілювати рішення в життя. Це означає протидії кібератакам з допомогою кіберзахисту, дезінформації - з допомогою інформації, а також демонструвати і розширювати можливості Альянсу шляхом проведення військових навчань.