Азаров береться змінити бюджет

Державний бюджет України на 2006 рік у такому вигляді, який він є зараз, безумовно, виконаний не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова бюджетного комітету ВР Микола АЗАРОВ в середу журналістам.

За його словами, зокрема, зараз існують проблеми щодо наповнення пенсійного фонду.

При цьому М.АЗАРОВ не уточнив, які саме і в який строк будуть подані бюджетним комітетом зміни до бюджету на 2006 рік.

Окрім, цього М.АЗАРОВ повідомив, що на сьогоднішньому засіданні парламентарії визначилися щодо керівників підкомітетів бюджетного комітету. За інформацією М.АЗАРОВА, ними стали всі заступники голови бюджетного комітету. При цьому голова комітету повідомив, що у складі бюджетного комітету буде 7 підкомітетів.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня парламент ухвалив Постанову ВР України “Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України п’ятого скликання та обрання голови і першого заступника голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації”.