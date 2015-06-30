Порошенко розповів про плани щодо Донбасу в інтерв’ю італійській прокремлівській газеті

Це інтерв’ю вийшло друком у Італії 30 червня, повідомляє Європейська правда.

Переважно розмова стосувалася ситуації на Донбасі та російської агресії. Видання опублікувало жорсткі висловлювання з боку Порошенка щодо Росії, хоча в редакційних статтях Corriere della Sera зазвичай дотримається обережнішої позиції щодо критики РФ.

Водночас, у відповіді на запитання Corriere Порошенко повідомив, що зараз в парламенті дискутується порядок проведення виборів на територіях, контрольованих проросійськими сепаратистами.

"Росія й далі надсилає до нас війська, зброю та фінансування терористів на Донбасі на мільярд доларів.

Читайте такожУ "ДНР" заявили, що їм не потрібен другий референдум щодо статусу Донбасу(Але) ми готові до діалогу. Наш парламент обговорює спеціальний закон про проведення місцевих виборів у цих регіонах", - заявив Порошенко.

Як повідомляла Європейська правда, раніше представники ЄС під час консультацій на високому рівні схиляли Україну до надання особливого статусу, зафіксованого в Конституції, для окремих районів Донецької та Луганської областей, до того, як будуть виконані пункти Мінських домовленостей щодо припинення вогню та проведення виборів.

Однак пізніше речник Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні Майа Коcьянчич спростувала інформацію про начебто існування таких вимог.

Порошенко в інтерв’ю Corriere della Sera зазначив також, що Україна готова витрачатися на відновлення Донбасу.

"Ми готові відбудовувати зруйновані міста і села, ми готові оживити банківську систему. Але ми точно не можемо це зробити, доки бандити, озброєні Калашніковими, блокують наші гуманітарні вантажі, крадуть гроші, які ми доправляємо (у місцеві відділення банків), а далі – використовують їх для фінансування нападів на Харків Одесу, та інші міста", - заявив також український президент.

Як повідомлялося, 6 червня в Corriere della Sera публікувалося інтерв'ю Володимира Путіна, яке спричинилу критику на адресу видання, оскільки запитання журналістів на адресу російського лідера межували з лестощами.