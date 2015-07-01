У Росії можуть ліквідувати міністерство, яке курирує окупований Крим - ЗМІ

Про це повідомило джерело, близьке до російського уряду, пише РБК.

Найближчим часом може бути відправлений у відставку міністр у справах окупованого півострова Олег Савельєв. Після цього «міністерство Криму» може бути ліквідовано.

За словами джерела в адміністрації президента РФ, навколо окупованого Криму останнім часом йшла боротьба декількох груп впливу — полпреда президента в «Кримському федеральному окрузі» Олега Белавенцева, який вважається одним членом команди міністра оборони Сергія Шойгу, і Дмитра Козака, який займається анексованим півостровом в уряді віце-прем'єра.

«У будь-якому випадку ситуація навколо Криму настільки напружена, що не може не вилитися в зміни. Це і велика кількість начальників, яким нічого не вдається, і рівень корупції, який безпрецедентно високий навіть за російськими мірками», — заявило джерело в адміністрації російського президента.

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«Міністерство у справах Криму» було створено в березні 2014 року, відразу після анексії Росією українського півострова.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Росії вже визнали, що санкції Заходу істотно знижують можливості розвитку анексованого Криму. Як заявив міністр РФ у справах окупованого півострова Олег Савельєв, головна відмінність економічної стратегії анексованого Криму від інших суб'єктів Федерації — в широкій варіативності, пов'язаної з різними сценаріями розвитку політичної ситуації.