Придністров'я хоче відновити конструктивні відносини з Україною та Молдовою

Про це заявив глава невизнаної республіки Євген Шевчук на зустрічі з послом США в Молдові Джеймсом Петтітом, повідомляє ТАСС.

"Як і раніше, ми готові вибудовувати конструктивні відносини і з Кишиневом, і з Києвом для того, щоб звільнити економіку, щоб вона могла функціонувати, забезпечувати громадян всім необхідним, - сказав він. - Сподіваюся, що в перспективі наші партнери спільно з нами будуть шукати за столом переговорів компромісні формули для вирішення проблем".

У повідомленні прес-служби глави невизнаної республіки зазначається, що на зустрічі обговорювалася поточна ситуація у взаєминах між Тирасполем, Кишиневом і Києвом. Шевчук поінформував співрозмовника про тиск з боку Молдови та України, негативні наслідки регіональної нестабільності для економіки Придністров'я.

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Як заявив спецпредставник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Радойко Богоевіч після зустрічі з віце-прем'єром Молдови Віктором Осіповим, переговори по придністровському врегулюванню повинні поновитися восени цього року.

"Я знайшов підтримку в Києві та Москві для продовження цього процесу. Вони готові брати участь і допомагати нам. Разом ми можемо створити кращі умови для просування вперед", - сказав Богоевіч, який до приїзду в Кишинів провів переговори в Росії і в Україні. За словами дипломата, країни-посередники підтримують ідею відновлення діалогу у форматі "п'ять плюс два" (Молдова, Придністров'я, ОБСЄ, Росія, Україна і спостерігачі від США і ЄС).

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