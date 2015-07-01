Публічної дискусії немає, в кулуарах нам готують "кота в мішку" - депутат про реформу Конституції та місцеві вибори

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

На думку Березюка, “публічної дискусії не відбувається, а в кулуарах нам готують кота в мішку”.

Він зауважив, що законопроект сам по собі “напівмірами” та “відновлює феодальну систему (партійних) блоків, не дає можливості якісно порахувати вибори”.

Читайте такожСьогодні Порошенко презентує проект змін до Конституції в частині децентралізації“Більше того, сьогодні хочуть додати до цього закону ще й те, що партії, які можуть брати участь у виборах, мають закривати дві третини виборчих округів по цілій країні. Це не зможуть робити локальні політичні організації, які мають повне право керувати у своїх районах. І це прикривається війною і небажанням участі у виборах на Донбасі”, - сказав Березюк.

Водночас, зазначив він, у поправках “Самопомочі” йдеться про те, що на Донбасі нині, під час війни, не може бути жодних виборчих перегонів, адже там є неможливою участь у виборах усіх партій.

Крім того, за словами Березюка, до законопроекту “хочуть додати ще одну біду - не скорочувати ради, які є роздуті і непотрібні”.

Коментуючи зміни до Конституції, Березюк зауважив, що “під гарними гаслами децентралізації планується небувала централізація влади”.

За його словами, префекти, окрім виконавчої функції, матимуть контролюючі і координуючі функції, які “сьогодні мала прокуратура”. “Це є нечесно, це руйнація ідеї місцевого самоврядування”, - вважає Березюк.

Також, на його переконання, президент України не повинен своїм особистим рішенням розпускати місцеві ради.