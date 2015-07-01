Публічної дискусії немає, в кулуарах нам готують "кота в мішку" - депутат про реформу Конституції та місцеві вибори

13:30, 01 липня 2015
Політика
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Голова фракції “Самопоміч” Олег Березюк вважає, що в кулуарах парламенту готують “кота в мішку” по змінах до Конституції та законопроекту про місцеві вибори.

Березюк розкритикував реформу Конституції та закон про місцеві вибори

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

На думку Березюка, “публічної дискусії не відбувається, а в кулуарах нам готують кота в мішку”.

Він зауважив, що законопроект сам по собі “напівмірами” та “відновлює феодальну систему (партійних) блоків, не дає можливості якісно порахувати вибори”.

Читайте такожСьогодні Порошенко презентує проект змін до Конституції в частині децентралізації“Більше того, сьогодні хочуть додати до цього закону ще й те, що партії, які можуть брати участь у виборах, мають закривати дві третини виборчих округів по цілій країні. Це не зможуть робити локальні політичні організації, які мають повне право керувати у своїх районах. І це прикривається війною і небажанням участі у виборах на Донбасі”, - сказав Березюк.

Водночас, зазначив він, у поправках “Самопомочі” йдеться про те, що на Донбасі нині, під час війни, не може бути жодних виборчих перегонів, адже там є неможливою участь у виборах усіх партій.

Крім того, за словами Березюка, до законопроекту “хочуть додати ще одну біду - не скорочувати ради, які є роздуті і непотрібні”.

Коментуючи зміни до Конституції, Березюк зауважив, що “під гарними гаслами децентралізації планується небувала централізація влади”.

За його словами, префекти, окрім виконавчої функції, матимуть контролюючі і координуючі функції, які “сьогодні мала прокуратура”. “Це є нечесно, це руйнація ідеї місцевого самоврядування”, - вважає Березюк.

Також, на його переконання, президент України не повинен своїм особистим рішенням розпускати місцеві ради.

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