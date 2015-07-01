Держслужбовцям у зоні АТО не дозволили мати зброю, проект закону направили на доопрацювання
ВР направила на повторне друге читання проект закону про додаткові заходи із забезпечення індивідуальної безпеки осіб, які виконують службові обов'язки в межах території, на якій введено воєнний стан або проводиться АТО (реєстраційний №2806).
Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект у другому читанні у проголосували 202 народних депутата із 334, зареєстрованих у сесійній залі. Водночас, депутати направили проект закону на повторне друге читання.
Законопроект визначає додаткові особливі заходи індивідуального захисту фізичних осіб, які виконують функції держави у межах території, на якій введено воєнний стан або проводиться антитерористична операція, від посягань на життя, здоров’я і майно таких осіб у зв’язку з їхньою службовою діяльністю.
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Встановлюється, зокрема, що під час особливого періоду для забезпечення індивідуальної безпеки осіб, які виконують службові обов’язки у межах території, на якій введено воєнний стан або проводиться антитерористична операція, можуть застосовуватися відповідно до законодавства такі заходи індивідуального захисту як видача зброї та/або спеціальних засобів індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку.