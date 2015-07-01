Держслужбовцям у зоні АТО не дозволили мати зброю, проект закону направили на доопрацювання

14:22, 01 липня 2015
Політика
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ВР направила на повторне друге читання проект закону про додаткові заходи із забезпечення індивідуальної безпеки осіб, які виконують службові обов'язки в межах території, на якій введено воєнний стан або проводиться АТО (реєстраційний №2806).

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект у другому читанні у проголосували 202 народних депутата із 334, зареєстрованих у сесійній залі. Водночас, депутати направили проект закону на повторне друге читання.

Законопроект визначає додаткові особливі заходи індивідуального захисту фізичних осіб, які виконують функції держави у межах території, на якій введено воєнний стан або проводиться антитерористична операція, від посягань на життя, здоров’я і майно таких осіб у зв’язку з їхньою службовою діяльністю.

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Встановлюється, зокрема, що під час особливого періоду для забезпечення індивідуальної безпеки осіб, які виконують службові обов’язки у межах території, на якій введено воєнний стан або проводиться антитерористична операція, можуть застосовуватися відповідно до законодавства такі заходи індивідуального захисту як видача зброї та/або спеціальних засобів індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку.

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