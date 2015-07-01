Затриманий міліціонер, який бив агітаторів у Чернігові - штаб Корбана (фото)

"Затримали працівника міліції, бив наших наметників за 2000 гривень, нетверезий. Викликали міліцію, оформляємо", - повідомили в штабі кандидата в нардепи. Про це повідомляє Цензор.

Нагадаємо, що в суботу, 20 червня 2015 року у Чернігові, була припинена спроба розповсюдження фальшивих газет із матеріалами, спрямованими проти кандидата в народні депутати України Геннадія Корбана.

25 червня в Центральну виборчу комісію надійшло повідомлення про замінування, у зв'язку з чим кілька кандидатів не змогли зареєструватися на довибори в Чернігові, оскільки це був останній день реєстрації.

Читайте такожКорбан: вибори в 205 окрузі - ганьба навіть для книги рекордів ГіннесаРаніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори у Верховну Раду в одномандатному виборчому окрузі №205 у Чернігові на 26 липня.

Вибори призначені у зв'язку з достроковим припиненням депутатських повноважень обраного в цьому окрузі Валерія Куліча, який 31 березня був призначений головою Чернігівської обладміністрації.