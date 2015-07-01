Порошенко заявив про збереження в оновленій Конституції широких повноважень Криму і Севастополя
Достатньо широкі повноваження Криму і Севастополя збережені у змінах до Конституції України в частині децентралізації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент України Петро Порошенко під час презентації проекту змін до Конституції.
Він наголосив: “Автономія Криму чітко відображена в чинній Конституції”. “Вона має достатньо широкі повноваження, і ці повноваження Криму і Севастополя є збережені”, - запевнив Порошенко.
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За словами президента, Україна у великому боргу перед кримськими татарами. Порошенко нагадав, що за його ініціативою було прийнято рішення про національно-культурну автономію кримськотатарського народу. “Я впевнений, що це ми мали зробити роки або, може, десятиліття тому, які б, можливо, створили іншу ситуацію”, - сказав він.
Порошенко висловив сподівання, що “внаслідок дипломатичних зусиль буде вирішена проблема Криму, проблема незаконної анексії Криму з боку РФ, буде вирішена і відновлена національно-культурна автономія кримських татар”. На його переконання, “звільнення Криму відбудеться”.