Голова Апеляційного суду Києва, якого Рада дозволила заарештувати, не з'являється на робочому місці

Зараз обов'язки голови виконує заступниця Чернушенка Марія Приндюк, повідомляє "24 канал".

У свою чергу дружина Чернушенка сказала, що її чоловік у відпустці і швидко завершила розмову.

Крім того, джерело у Генеральній прокуратурі заявило, що за процедурою після того, як ВР дала згоду не затримання та арешт підозрюваного, прокурор має отримати офіційний документ з парламенту, передає "Українська правда".

Лише після цього на підставі зазначеного документа прокурор може підготувати подання до суду на обрання запобіжного заходу – домашній арешт, утримання під вартою, застава, тощо.

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За словами джерела, офіційно постанову про надання дозволу на затримання і арешт Чернушенка Генпрокуратура поки не отримала.

У свою чергу в СБУ повідомили, що спецслужби можуть розшукати і затримати підозрюваного в тому випадку, якщо є відповідне доручення.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня Генпрокуратура повідомила Чернушенку про підозру у скоєнні тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 376-1 (незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду) та ч. 2 ст. 375 (постановлення суддею завідомо неправосудних судових рішень) КК України.

30 червня Рада дозволила заарештувати Чернушенка.