У БПП назвали свого кандидата на посаду міністра екології

Фракція "Блок Петра Порошенка" пропонуватиме на посаду міністра екології кандидатуру Володимира Бучка. Про це сказав перший заступник голови фракції БПП Ігор Кононенко на засіданні фракції вранці, повідомляють представники фракції.

За словами Кононенка, лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко сказала, що не буде висувати свою кандидатуру, передає "Українська правда".

У свою чергу, народний депутат Єгор Фірсов на своїй сторінці в Facebook виклав фото біографії Бучка й прокоментував "Ось кандидатура на Міністерство екології. Хтось про нього щось знає?"

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Згідно опублікованою інформацією, 35-річний Володимир Бучко очолював департамент правової та міжнародної діяльності Мінекології.

Вот кандидатура на Министерство экологии. Кто-то о нем что-то знает? Posted by Егор Фирсов on 1 липня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України підтримала постанову про звільнення Ігоря Шевченка з посади міністра екології та природних ресурсів України (реєстраційний № 2172а). За це рішення проголосували 235 із 380 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.