Саакашвілі: в Одеській ОДА в іноземних інвесторів вимагають "відкат" за вкладення інвестицій

Як передає кореспондент УНІАН, про це Саакашвілі заявив сьогодні під час зустрічі з керівниками управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції, а також відділу внутрішнього аудиту.

Про це голова ОДА повідомив, коментуючи «бездіяльність чиновників адміністрації», які йому доповіли, що, зокрема, в роботі департаменту екології та природних ресурсів виявлені лише незначні порушення.

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«Нещодавно розмовляв з інвесторами, які скаржаться на екологічний департамент. Йдеться про 880 млн дол інвестицій в Одесу. Ми не говоримо не про пляжі, а про місце у внутрішній частині міста... Їм не дають дозвіл і абсолютно прозоро натякають на хабар. І це (дозвіл – УНІАН) не видається без будь-яких пояснень вже тривалий час», - заявив Саакашвілі.

Керівник області акцентував, що називати роботу департаменту «з деякими недоліками – м'яко кажучи, неправда, ми говоримо про катастрофу».

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Саакашвілі, в Одеському регіоні без хабарів неможливо отримати земельну ділянку та дозвіл на будівництво. Про це він заявив, заслухавши доповіді про виконану роботу вищеназваних підрозділів, керівники яких заявили, що серйозних порушень в структурах, які ними перевіряються, не виявлено.

За його словами, в регіоні за нібито будівництві доріг гроші «закочуються в асфальт», а в жахливому стані доріг він переконався особисто, коли відвідує райони області.