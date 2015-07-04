На Одещині без хабарів неможливо отримати земельну ділянку та дозвіл на будівництво – Саакашвілі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Саакашвілі заявив сьогодні під час зустрічі з керівниками управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції, а також відділу внутрішнього аудиту.

Про це він заявив, заслухавши доповіді про виконану роботу вищеназваних підрозділів, керівники яких заявили, що серйозних порушень в структурах, які ними перевіряються, не виявлено.

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«Одне з двох – або ви живете на іншій планеті, або інші громадяни живуть у світі, який самі вигадали... Я сьогодні був в Сергіївці. Там кращий парк розібрали на частини представники місцевої районної адміністрації та місцевої ради. Всі землі схоплені. В одному місці будує віллу прокурор – безпоспередньо на пляжі - біля лиману, в іншому місці – друг мера приватизував туалет», - розповів Саакашвілі. Він додав, що разом з туалетом громадянин «10 га прихопив біля пляжу» і будує будівлю, яка зовсім не відповідає параметрам туалету.

Голова ОДА додав, що будівельні дозволи практично всі видавалися за хабар або по блату, аналогічно проводиться виділення земельних ділянок.

«У дитсадок дитини визначити – хабар, за гарний дитсадок – дати хабар, хоча ти за нього платиш. Ти йдеш у школу – хабар, хороша школа – хабар. Закінчуєш школу – хабар за атестат, урожай з поля вивезти – хабар, вмираєш – хабар за хороше місце на кладовищі!», - заявив Саакашвілі.

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Він акцентував, що жителі регіону вже втомилися скаржитися на свавілля чиновників, що про численні порушення і хабарництва відомо всім, крім тих, хто зобов'язаний зловживання виявляти і боротися з ними.

За його словами, в регіоні за нібито будівництві доріг гроші «закочуються в асфальт», а в жахливому стані доріг він переконався особисто, коли відвідує райони області.

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«Перед моїми візитами влаштовують потьомкінські села – латають шматочки доріг, думаючи, що я нічого не розумію», - сказав Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН раніше, голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив про ліквідацію підрозділів ОДА із взаємодії з правоохоронними органами та внутрішнього аудиту.