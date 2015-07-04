Яценюк та Аваков вручили Згуладзе вишиванку з написом "Берегиня поліції" (фото)

На церемонії складання присяги нової патрульної поліції міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та прем'єр Арсеній Яценюк вручили вишиванки з присвятою першому заступнику міністра МВС Еці Згуладзе та екс-ректору грузинської Поліцейської академії Хатії Деканоїдзе.

Про це повідомляє 5 канал.

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"Багато для реформи і нової поліції зробив Арсен Аваков. Але багато для цього зробили дві жінки, неймовірно талановиті, красиві, українки! Перший заступник міністра Ека Згуладзе – і Хатія (Деканоідзе – Ред.). І ми (з Аваковим і Порошенком - Ред.) вирішили надати їм особливу українську форму подарувати. Вишиванки з написами для Еки – "Берегиня поліції", та Хатії – "Натхнення поліції", - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбулось приведення до присяги перших поліцейських патрульної служби в м. Києві на Софійській площі. У зверненні до нових поліцейських президент України Петро порошенко заявив, що вони вступають на внутрішній фронт, де найскладнішим їх завданням буде - не піддаватися спокусам корупції.