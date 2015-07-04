Відповідь на загрози Путіна та ісламістів має бути твердою – американський сенатор

Про це заявив американський сенатор-республіканець Роджер Вікер в інтерв’ю Радіо Свобода в Празі 4 липня.

Реакція світу на дії президента Росії Володимира Путіна щодо України має включати «рішучість і демонстрацію сили», наполягає сенатор, який є, співголовою Гельсінської комісії США.

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Анексія Москвою Кримського півострова і підтримка нею сепаратистських сил у Грузії, Молдові та Україні порушують «майже кожен принцип» Гельсінкських угод, а також Статуту ООН, стверджує Роджер Вікер.

Він вважає важливим для «вільного світу» «твердо стояти і говорити правду, і нехай решта світу знає, що ми визнаємо дії пана Путіна за те, чим вони є».

Як повідомляв УНІАН, американські конгресмени рішенням обох палат дали адміністрації президента Обами можливість надати Україні сучасну зброю для опору російській агресії. Виконавча влада США вже кілька місяців ухвалює рішення з цього приводу.