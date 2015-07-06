Спеціалісти закінчили експертизу зразків ДНК, взятих у підозрюваних у вбивстві Бузини - МВС

Про це повідомив директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.

"Зразки ДНК у них були взяті. Експертиза проведена і закінчена. І наскільки мені відомо, її результати підтверджують версію слідства (про причетність Поліщука і Медведька до вбивства Бузини - УНІАН)", - сказав Шевченко.

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Як повідомляв УНІАН, Бузину застрелили 16 квітня на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі столиці біля будинку, де він жив.

За підозрою у вбивстві Бузинибули затримані двоє киян - Медведько і Поліщук. За деякий час був затриманий третій підозрюваний, якого незабаром відпустили.

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про арешт Поліщука і Медведька на два місяці.

23 червня Поліщук вийшов на свободу після того, як за нього внесли заставу в розмірі 5 млн грн.

2 липня Апеляційний суд Києва скасував рішення Шевченківського райсуду про можливість внесення застави за Поліщука.