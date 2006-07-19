Янукович принесе Калашнікова в жертву

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ буде наполягати на виключенні депутата Олега КАЛАШНІКОВА з фракції і з партії.

Про це, як повідомляє персональний інформаційний сервер В.ЯНУКОВИЧА, лідер антикризової коаліції заявив журналістам СТБ під час зустрічі у своєму робочому кабінеті.

“Під час бесіди було знайдено порозуміння”, - говориться в повідомленні і зазначається: “Лідер і журналісти обговорили проблеми зі свободою преси в Україні”.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня 2006 року група людей з Партії регіонів, серед яких був депутат О.КАЛАШНІКОВ, завадила роботі телевізійної групи СТБ під стінами Верховної Ради України. Вони силоміць відібрали касету у знімальної групи СТБ, журналістів було побито. Міліція веде перевірку цього факту. Присутність серед депутатів, які підійшли до журналістів СТБ, О.КАЛАШНІКОВА правоохоронцями вже встановлена.

Нагадаємо, що 13 червня 2006 року активісти Партії регіонів блокували у Феодосії кореспондента інформаційного агентства УНІАН Дмитра СТАХОВСЬКОГО і заважали йому працювати. 3 червня народний депутат від Партії регіонів Дмитро ШЕНЦЕВ побив у Харкові фотокореспондента Андрія АВДОШИНА, який співпрацює з агентствами «Associated Press», «ІТАР-ТАРС», «Photolenta».