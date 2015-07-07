Партія "Відродження" через суд вимагає зупинити примусове об’єднання громад

Методика передбачає примусове об’єднання громад - без проведення консультацій на місцях, без врахування економічних, історичних і соціальних особливостей регіонів.

«Обласні адміністрації по всій країні сьогодні вимагають від громад населених пунктів областей виконувати урядові перспективні плани щодо примусового об’єднання. Це нагадує колективізацію за радянських часів, що призвело до масового знищення сіл. Ми виступаємо категорично проти такої ініціативи, яка призведе до припинення роботи шкіл, дитячих садків, ФАПів, сільських рад і унеможливить виплату зарплати деяким працівникам цих закладів на місцях», - пояснює народний депутат, голова партії «Відродження» Віктор Бондар.

Нагадаємо, в квітні Кабінет Міністрів України доручив обласним державним адміністраціям розробити проекти перспективних планів формування територіальних громад. Таким чином, Уряд просто позбавив українців права самостійно визначатися щодо необхідності і доцільності об’єднання з іншими громадами.

«Ми звертаємося до суду з вимогою скасувати ухвалену Урядом методику, яка суперечить принципу добровільності, передбаченому Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», - додає Бондар.