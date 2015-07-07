Суд арештував першого заступника начальника Головного слідчого управління з правом внесення застави

Про це УНІАН повідомив адвокат Віктор Петруненко. За його словами, у даний час суд вирішує питання про обрання запобіжного заходу заступнику прокурора Київської області Олександру Корнійцю, який також був затриманий за підозрою в хабарництві у рамках спільної спецоперації ГПУ та СБУ.

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Як зазначив Віктор Петруненко, подання Генпрокуратури розглядає особисто голова Печерського районного суду Києва.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру СБУ, в результаті спільної спецоперації ГПУ та СБУ 5 липня було затримано першого заступника голови Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна і заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця.

У затриманих вилучено близько $500 тис. та коштовності.

Встановлено, що посадовці прокуратури вступили в корупційну змову та отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн. Зловмисники вилучили техніку в підприємства, що займалося видобутком піску в Київській області, чим заблокували його роботу. За "допомогу" в поверненні техніки прокурори через посередників вимагали та отримали гривневий еквівалент $150 тис.

Під час обшуків у першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ було вилучено $400 тис., а у заступника прокурора Київської області - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова.

Обом затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу ("одержання хабара"). Санкція цієї статті передбачає безальтернативне позбавлення волі на термін від 8 до 12 років з конфіскацією майна.