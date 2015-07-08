Аваков: у МВС створено управління по поверненню активів, одержаних злочинним шляхом

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков.

Серед функцій Управління – співпраця з правоохоронцями інших держав для виявлення та замороження активів осіб, щодо яких проводиться слідство МВС України; забезпечення стягнення кримінальних активів на користь держави на підставі рішень українських та іноземних судових органів.

Крім цього, Управління буде забезпечувати аналітичну підтримку слідства МВС та координаційну взаємодію з Держфінмоніторингом та Генпрокуратурою; збір і аналітичну обробку інформації з усіх відкритих джерел інших держав.

Аваков зазначив. що першочерговими завданнями створеного управління буде розслідування справ, пов'язаних з Сергієм Курченко, колишнім Міністром екології Миколою Злочевським, з групою компаній Дмитра Фірташа, справа Держінвестпроекту та його екс-керівника Каськіва.

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«Створення Управління є елементом виконання Плану Євросоюзу і України про спрощення візового режиму», - повідомив Аваков.

Начальником Управління призначена Олена Тищенко.

«Ця людина буде ефективною і допоможе нам в поверненні активів, які були незаконно вивезені за межі України», - заявив міністр.

У повідомленні наголошується, що Олена Тищенко - юрист-міжнародник з двома повними юридичними освітами: українською та англійською. Отримала ступінь Магістра міжнародного бізнес-права в Лондонській школі економіки і політичних наук. Спеціалізація: міжнародні фінансові злочини. Має 18-річний досвід роботи, з них понад 8-ми років за кордоном.

Нечто техническое, но очень важное.Приказом по министерству создал - Управление по обеспечению возврата активов, получе... Posted by Arsen Avakov on Tuesday, July 7, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розформував Управління ДАІ Миколаївської області із-за ситуації з хабарництвом на дорогах.