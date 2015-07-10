Гройсман обіцяє не закривати сесію Ради 17 липня
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман наголошує, що 17 липня не закриватиме сесію парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.
Гройсман підкреслив, що сесію не буде закрито, а після 17 липня відбуватимуться позачергові засідання Верховної Ради України.
“Скільки буде цих засідань, залежить від ініціатив народних депутатів України”, - додав спікер.
Читайте такожГройсман: позачергове засідання Ради скасували через неузгодженість позицій щодо ключових законівВін додав, що засідання відбуватимуть тоді, коли будуть визначені питання для розгляду і буде потрібна підтримка щодо вирішення цих питань.
Як повідомлялося, відповідно до календарного плану роботи ВР, 17 липня мала бути закрита поточна сесія парламенту, а наступна мала розпочатися, відповідно до Конституції, у перший вівторок вересня.