Гройсман обіцяє не закривати сесію Ради 17 липня

15:43, 10 липня 2015
Політика
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Голова Верховної Ради Володимир Гройсман наголошує, що 17 липня не закриватиме сесію парламенту.

Гройсман хоче не закривати сесію / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

Гройсман підкреслив, що сесію не буде закрито, а після 17 липня відбуватимуться позачергові засідання Верховної Ради України.

“Скільки буде цих засідань, залежить від ініціатив народних депутатів України”, - додав спікер.

Читайте такожГройсман: позачергове засідання Ради скасували через неузгодженість позицій щодо ключових законівВін додав, що засідання відбуватимуть тоді, коли будуть визначені питання для розгляду і буде потрібна підтримка щодо вирішення цих питань.

Як повідомлялося, відповідно до календарного плану роботи ВР, 17 липня мала бути закрита поточна сесія парламенту, а наступна мала розпочатися, відповідно до Конституції, у перший вівторок вересня.

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