Гройсман обіцяє не закривати сесію Ради 17 липня

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

Гройсман підкреслив, що сесію не буде закрито, а після 17 липня відбуватимуться позачергові засідання Верховної Ради України.

“Скільки буде цих засідань, залежить від ініціатив народних депутатів України”, - додав спікер.

Читайте такожГройсман: позачергове засідання Ради скасували через неузгодженість позицій щодо ключових законівВін додав, що засідання відбуватимуть тоді, коли будуть визначені питання для розгляду і буде потрібна підтримка щодо вирішення цих питань.

Як повідомлялося, відповідно до календарного плану роботи ВР, 17 липня мала бути закрита поточна сесія парламенту, а наступна мала розпочатися, відповідно до Конституції, у перший вівторок вересня.