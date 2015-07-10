Єлісєєв може стати заступником глави АП замість Чалого - джерело
17:38, 10 липня 2015Політика
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Заступником глави Адміністрації президента замість Валерія Чалого можуть призначити Костянтина Єлісєєва.
Костянтин Єлісєєв може стати заступником глави АП / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомило джерело в АП.
Єлісєєв є представником України при Європейському Союзі з 29 червня 2010 року.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України Петро Порошенко підписав два укази: про звільнення Чалого з посади заступника глави Адміністрації президента та про призначення його надзвичайним і повноважним послом України у Сполучених Штатах Америки.
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