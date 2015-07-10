Єлісєєв може стати заступником глави АП замість Чалого - джерело

Про це УНІАН повідомило джерело в АП.

Єлісєєв є представником України при Європейському Союзі з 29 червня 2010 року.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України Петро Порошенко підписав два укази: про звільнення Чалого з посади заступника глави Адміністрації президента та про призначення його надзвичайним і повноважним послом України у Сполучених Штатах Америки.