Гройсман закликав скласти зброю тих, "хто вирішив чинити правосуддя на свій розсуд"

Про це він написав у Facebook.

"Події в Мукачевому обурили всю країну. На мою думку, жодна ідеологія, політичні гасла або заклики до патріотизму не можуть виправдати насилля, незаконного використання зброї, непокору правоохоронним органам та державним інституціям. Події, що відбуваються в Мукачевому не можна кваліфікувати інакше, як бандитизм", - вважає Гройсман.

Читайте такожМіліція і "Правий сектор" звинувачують один одного у відкритті вогню на ураженняВін звернувся до учасників подій із закликом скласти зброю.

"Звертаюся до тих, хто вирішив чинити правосуддя на свій розсуд негайно скласти зброю та припинити чинити опір правоохоронним органам. Звертаюся до представників правоохоронних органів провести всебічне розслідування подій, що відбулися, встановити винних та притягнути їх до відповідальності, не дивлячись на звання, шеврони і посади", - написав він.