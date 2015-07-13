"Одногрупники" депутата Ланьо відкинули заяву "Правого сектора" про втечу з України

Про це йдеться в заяві депутатської групи "Воля народу", до якої належить Ланьо.

"Прес-службою Правого сектору, яка вже й так напродукувала велику кількість брехні, розповсюджується черговий фейк про те, що начебто нардеп Михайло Ланьо виїхав за межі України. Прес-служба депутатської групи "Воля народу" офіційно заявляє, що Михайло Ланьо знаходиться в Мукачеві, активно надає коментарі ЗМІ і всіляко сприяє слідству і правоохоронним органам для розслідування зухвалого бандитизму представників Правого сектору в Мукачеві", - сказано в повідомленні.

Читайте такожМер Мукачева наказав відмінити всі масові заходи та посилити режим пильностіУчора на сайті "Правого сектору" з'явилося повідомлення, що Ланьо втік за кордон.

Нагадаємо, 11 липня під час конфлікту між представниками "Правого сектора" та депутат Ланьо почалася збройна сутичка, унаслідок якого було вбито щонайменше двоє та поранено принаймні 11 людей.