Порошенко не засуджує Мороза

Один з лідерів "Нашої України" Петро ПОРОШЕНКО заявляє, що Олександр МОРОЗ зрадив помаранчеву коаліцію через небажання соціалістів підтримати Юлію ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра.

"Насправді до МОРОЗА прийшли депутати його фракції, які відмовилися голосувати не за ПОРОШЕНКА, а за ТИМОШЕНКО", - розповів П.ПОРОШЕНКО в ефірі телеканалу “1+1” про події дня, коли було обрано спікера.

Саме через це, за словами П.ПОРОШЕНКА, О.МОРОЗ пішов на цей крок – "у наперсточному режимі намагався пролізти на керівництво Верховної Ради".

"Цей вчинок не можна назвати моральним. Але я його не засуджую. Мені просто шкода, що МОРОЗ на фініші своєї політичної кар’єри вдався до такого вчинку. Мало хто з політиків погодився би бути спікером, заплативши за це таку ціну", - цитує П.ПОРОШЕНКА “Українська правда”.

П.ПОРОШЕНКО також повідомив, що він має "великий сумнів, що "Наша Україна" може бути членом антикризової коаліції". "Це має бути інший формат, який повинен бути винесений на обговорення "Нашої України", - додав він, нагадавши, що "Наша Україна" не ухвалювала рішення про переговори щодо входження в коаліцію.

"Ми ухвалили рішення, що ми готові до дострокових виборів, але не вітаємо їх. Наша позиція значною мірою залежатиме від позиції президента", - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня, у день обрання О.МОРОЗА головою Верховної Ради, він заявляв, що частина депутатів його фракції не будуть голосувати за кандидатуру представника “Нашої України” П.ПОРОШЕНКА на посаду спікера. За його словами, це питання розглядалося на засіданні фракції СПУ і, «на жаль, частина депутатів висловилася стосовно того, що за кандидатуру ПОРОШЕНКА голосувати не будуть”. О.МОРОЗ також заявляв, що звертався до “Нашої України” висунути будь-яку іншу кандидатуру на цю посаду і гарантував підтримку її соціалістами.

Щодо можливості підтримки фракцією СПУ кандидатури Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра О.МОРОЗ сказав: «Я гарантую 32 з половиною голоси за її кандидатуру, якщо коаліція буде існувати і голова парламенту буде від коаліції (у складі фракції СПУ 33 депутати)».