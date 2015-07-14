Обама запевнив Яценюка у непохитній підтримці - NYT

Про це пише впливове американське видання «The New York Times».

У заяві Білий дім повідомляє, що Обама приєднався до Яценюка і віце-президента США Джозефа Байдена-молодшого під час їхньої зустрічі. Американський президент запевнив у "непохитній підтримці" України, що потерпає від російської агресії.

В інтерв'ю виданню Арсеній Яценюк розповів, що президент Обама цікавився подальшою долею коаліції з Петром Порошенком. Прем’єр запевнив, що коаліцію буде збережено.

Український прем’єр також запевнив президента США, що уряд, незважаючи на труднощі, досяг певних успіхів у реформуванні нестабільної економіки країни і виконує умови хиткого перемир'я з Росією.

Яценюк спрогнозував, що парламент проголосує на цьому тижні за зміни до Конституції, якими передбачена передача більших повноважень місцевій владі.

Високо оцінила візит керівника українського уряду міністр торгівлі США Пенні Пріцкер. "Це класичний випадок комерційної дипломатії," – цитує її заяву The New York Times. Пріцкер позитивно відзначила зусилля уряду України та особисто Арсенія Яценюка, спрямовані на те, щоб зробити економіку більш відкритою і менш корумпованою.

"Вони здійснюють антикорупційні реформи, почали дерегулювання ринку природного газу та руйнування монополій", - сказала вона. "Виглядає, що вони впораються", - наголосила міністр торгівлі США.

Водночас Пріцкер визнала складність викликів, із якими зіткнувся український уряд. “Ми визнаємо, що у них багато роботи. Але тут присутній уряд, який прагне підняти свою економіку", - відзначила вона.