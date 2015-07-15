Луценко: Аваков не збирався проводити реформу

Про це сказав голова фракції БПП Юрій Луценко на телеканалі новин "24".

Як розповів Луценко, Аваков став міністром завдяки його голосу на раді Майдану. Коли було два кандидати — Ярема і Аваков, і було сім на сім, під пильними поглядами всього залу Луценко підняв руку за Авакова.

«Чому? Тому, що я вважав, що цивільна людина, як і я, зробить більше у міністерстві, бо не буде пов’язана з міліцейською корпоративною системою. Потім я голосував за пана Авакова, як міністра уже будучи депутатом»,— говорить нардеп.

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Луценко зазначив, що Аваков багато зробив для фронту, для перезавантаження на військові рейки Національної гвардії. Але реформу він не збирався проводити. Протягом року жодного серйозного реформаторського закону так і не прийшло.

"Аваков працював весь 2014 рік і лише у січні 2015-го я особисто зареєстрував закон "Про національну поліцію". Це стало здоровою провокацією, яка дуже багатьох обурила у міністерстві", — каже Юрій Луценко.

Він додав, що після цього була призначена Ека Згуладзе як перший заступник міністра внутрішніх справ, разом з нею та іншими депутатами "Самопомочі", які також внесли альтернативний законопроект, депутати допрацювали узгоджений законопроект "Про національну поліцію", "Про органи внутрішніх справ" та ряд інших допоміжних законів.

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"Таким чином ці закони були внесені Аваковим на Кабмін, який їх вніс у парламент, і у ВР я особисто робив все, щоб вони пройшли. Сьогодні ми маємо нарешті можливість створити не НКВС, а повноцінну сервісну систему правопорядку, яка є на Заході", — наголосив голова фракції БПП.

Раніше УНІАН повідомляв, що законопроекти про органи внутрішніх справ (№2561) та Національну поліцію (№2822) підписані головою Верховної Ради Володимиром Гройсманом та скеровані на підпис президенту України Петру Порошенку.