Порошенко про події у Мукачевому: Жахлива перестрілка завдала шкоди іміджу України

Президент України Петро Порошенко заявляє, що події у Мукачевому завдали шкоди міжнародному іміджу України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи перед активом в ході робочої поїздки до Закарпатської області.

“Ця історія - жахлива перестрілка - завдала колосальної шкоди й міжнародному іміджу України”, - сказав Порошенко.