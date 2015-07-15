Порошенко про події у Мукачевому: Жахлива перестрілка завдала шкоди іміджу України
19:33, 15 липня 2015Політика
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Президент заявив про колосальний збиток для іміджу України.
Порошенко заявив, що події в Мукачевому завдали шкоди іміджу України / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко заявляє, що події у Мукачевому завдали шкоди міжнародному іміджу України.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи перед активом в ході робочої поїздки до Закарпатської області.
“Ця історія - жахлива перестрілка - завдала колосальної шкоди й міжнародному іміджу України”, - сказав Порошенко.
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