Над візовою лібералізацією з ЄС нависла загроза через події у Мукачевому - Клімкін

Про це він заявив на засіданні парламентського комітету з європейської інтеграції, повідомляє "Європейська правда".

"Так, я можу це визнати... Є багато політиків у сусідніх країнах, які намагаються розкручувати це питання. У першу чергу в Угорщині, але в Словаччині - також. Подивіться ЗМІ в цих країнах і ви побачите", - сказав він, відповідаючи на запитання депутатів.

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З його слів випливає, що ці дії є свідомими і не зумовленими реальною загрозою.

"Там (у країнах ЄС), звісно, чимало розумних людей, які розуміють реальність. Але у деяких цих розумних людей – інший порядок денний", - пояснив він.

За словами Клімкіна, високою є загроза, що восени буде також тиск щодо фази імплементації, коли певні сили у ЄС будуть шукати недопрацювання у роботі України.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня у Мукачевому виник конфлікт зі стріляниною. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між «Правим сектором» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. У результаті конфлікту є вбиті і поранені, кількість яких уточнюється.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації і ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.