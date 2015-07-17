Порошенко: ми дали клятву, що винні у трагедії MH17 будуть покарані

Про це йдеться в англомовному відеозверненні президента України Петра Порошенка у зв’язку з роковинами трагедії, розміщеному на сторінці глави держави у Facebook.

«Рівно рік тому звичайний пасажирський авіалайнер «Боїнг-777» авіакомпанії «Малайзійські авіалінії» – рейс MH 17 – прямував з Амстердама в Куала-Лумпур. 283 пасажирів. 15 членів екіпажу. Громадяни 10 країн. 80 дітей, троє малюків віком до двох років. Лікарі, вчені, політики, громадські активісти. Дочки, сини, дідусі та бабусі, подружжя. Рік тому ми дали клятву, що винні у трагедії будуть покарані. Це не порожні слова. Вбивці повинні знати, що покарання неминуче», - наголосив Порошенко.

Читайте такожРодичі пасажирів збитого МН17 подали позов до Гіркіна на $900 мільйонівДовідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплекса ”Бук”.

Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Літак впав у зоні, що контролюється бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення впізнання та експертиз. Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.

Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи.

Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди, Малайзія і Україна.

Росія виступає проти цієї пропозиції.