Кількість спостерігачів ОБСЄ в Україні може бути збільшена вдвічі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

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“Зараз у місії ОБСЄ є 504 спостерігачі, але я сподіваюся, що найближчим часом ця кількість збільшиться до 600, а якщо буде можливість у спостерігачів місії ОБСЄ потрапити на території, на які вони не могли потрапити раніше, то ми можемо їхню кількість збільшити до тисячі”, - сказав Дачич.

Як повідомляв УНІАН, у моніторинговій місії ОБСЄ стверджують, що захоплення сепаратистами Дебальцевого було прямим порушенням Мінських домовленостей.