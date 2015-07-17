Голова місії ЄС EUBAM не вірить у контрабанду зброї з Придністров'я в Україну

Про це сказав голова місії ЄС з прикордонної допомоги Україні та Молдові (EUBAM) Франческо Бастальї в інтерв’ю Європейській правді.

"Ні, я не згоден з такою думкою про контрабанду зброї. Ми співпрацюємо з українськими партнерами і вважаємо, що немає значного обсягу такої контрабанди, і наші українські партнери так само не бачать такого потоку, навіть в нинішній безпековій ситуації. Перешкоджання цій контрабанді – це те, що перебуває під нашим чітким наглядом", - сказав Бастальї.

Читайте такожПорошенко заборонив транзит військових РФ через Україну в Придністров'яЗа його словами, зараз є серйозна проблема незаконного обігу зброї, але більшість її потрапляє зі Сходу України.

"Це факт – дуже багато зброї опинилося на чорному ринку. Але погодьтеся, нині значно більшою є імовірність, що зброя потрапила зі Сходу України, аніж що вона була переправлена контрабандою через державний кордон", - додав віе