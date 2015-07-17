Порошенко створив робочу групу для притягнення до відповідальності винних у катастрофі Boeing-777

Відповідний указ глави держави №435/2015 від 17 липня опубліковано на президентському сайті.

Читайте такожШокін продовжив роботу слідчої групи з розслідування катастрофи Boeing-777

"З метою підготовки узгодженої міжнародно-правової позиції України в процесі запровадження міжнародного механізму притягнення до відповідальності осіб, винних у збитті пасажирського літака авіакомпанії «Малайзійські авіалінії» 17 липня 2014 року, та відповідно до пункту З частини першої статті 106 Конституції України постановляю: утворити робочу групу з питань, пов’язаних із запровадженням міжнародного механізму притягнення до відповідальності осіб, винних у збитті пасажирського літака авіакомпанії «Малайзійські авіалінії» 17 липня 2014 року", - йдеться в документі.

Згідно з указом, керівником робочої групи призначено заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олену Зеркаль.

Керівникові робочої групи надано "право вносити в разі потреби зміни до її персонального складу, залучати до роботи в ній працівників органів державної влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), одержувати в установленому порядку від органів державної влади необхідні для роботи документи та матеріали".

Цим указом доручено затвердити Директиви робочій групі на міжнародні заходи, пов’язані з вирішенням питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у збитті пасажирського літака Malaysia airlines 17 липня 2014 року. Кабінету міністрів доручено забезпечити фінансування витрат, пов’язаних з участю представників робочої групи у міжнародних заходах, пов’язаних з вирішенням питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у збитті пасажирського літака Malaysia airlines 17 липня 2014 року.

До складу робочої групи увійшли заступник міністра інфраструктури України - керівник апарату Володимир Омелян, начальник Головного слідчого управління Служби безпеки України Григорій Остафійчук, директор департаменту Євросоюзу Міністерства закордонних справ Всеволод Ченцов, заступник міністра юстиції Антон Янчук, заступник генерального прокурора, заступник керівника робочої групи (за згодою) Віталій Касько.