Порошенко і прем’єр Малайзії обговорили питання заснування трибуналу по катастрофі Boeing-777

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, під час телефонної розмови Петро Порошенко і Наджиб Разак домовилися і надалі вживати скоординованих заходів у цьому важливому для усієї міжнародної спільноти питанні.

Читайте такожКатастрофа "Боїнга" на Донбасі: Нідерланди оголосять результати розслідування до кінця літа

«Наш моральний обов'язок перед пам'яттю жертв цієї жахливої трагедії – забезпечити невідворотність покарання винних у збитті літака та запобігти повторенню таких злочинів у майбутньому», – наголосив Петро Порошенко.

Він висловив щирі співчуття малайзійському народу у зв’язку з річницею збиття літака. Президент наголосив, що український народ сприйняв цю катастрофу як особисту трагедію і поділяє скорботу і печаль з сім’ями, які втратили своїх рідних та близьких.

Президент наголосив, що Україна вважає Малайзію важливим партнером і зацікавлена у розвитку політичного діалогу з цією країною.

Нагадаємо, створення трибуналу - це спільна ініціатива Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України.