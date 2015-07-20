Затримано підполковника СБУ, який займався прослуховуванням опозиції під час революції (фото)

Як повідомляє прес-центр СБУ, про це голова Служби безпеки України Василь Грицак доповів президенту України Петру Порошенку.

Під час проведення спецоперації в Києві СБУ затримала групу осіб на чолі з діючим співробітником - підполковником центрального управління СБУ, яка займалась незаконним прослуховуванням. У зловмисників вилучено надсучасний спеціальний комплекс для зняття даних з каналів мобільного зв’язку (GSM). За оперативною інформацією, в Україну комплекс потрапив контрабандним шляхом при безпосередній участі спецслужб РФ.

Перевіряється також інформація про можливу участь колишнього голови СБУ Олександра Якименка у ввезенні спецтехніки до України.

Встановлено, що аналогів такої спеціальної системи перехоплення в Україні немає. Її виготовлено підконтрольною спецслужбам РФ фірмою, що зареєстрована у Новій Зеландії.

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Обладнання відправлено на експертизу, у тому числі для виявлення, кого саме прослуховували зловмисники як під час Революції гідності, так і до останнього моменту, коли цей комплекс було вилучено.

Як відомо, 16 липня СБУ вилучила в Києві комплекс обладнання для незаконного прослуховування. Воно було виготовлене без оформлення офіційної документації на одному з українських підприємств. Під час спецоперації техніку вилучено та направлено на експертизу.

Третій спецкомплекс «прослушки», який СБУ вилучила впродовж тижня, було знайдено 17 липня в офісі однієї з київських компаній під час обшуку. Обладнання було вилучено та направлено на експертизу.

Грицак наголосив, що СБУ вперше за останні п’ять років здобула таких результатів. "Служба і надалі вживатиме дієвих заходів з метою забезпечення прав і свобод громадян", - наголосив він.