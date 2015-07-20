Затримано підполковника СБУ, який займався прослуховуванням опозиції під час революції (фото)
Служба безпеки України вилучила комплекс обладнання, яке незаконно використовувалося для прослуховування телефонних розмов опозиційних лідерів та активістів під час Революції гідності.
Як повідомляє прес-центр СБУ, про це голова Служби безпеки України Василь Грицак доповів президенту України Петру Порошенку.
Під час проведення спецоперації в Києві СБУ затримала групу осіб на чолі з діючим співробітником - підполковником центрального управління СБУ, яка займалась незаконним прослуховуванням. У зловмисників вилучено надсучасний спеціальний комплекс для зняття даних з каналів мобільного зв’язку (GSM). За оперативною інформацією, в Україну комплекс потрапив контрабандним шляхом при безпосередній участі спецслужб РФ.
Перевіряється також інформація про можливу участь колишнього голови СБУ Олександра Якименка у ввезенні спецтехніки до України.
Встановлено, що аналогів такої спеціальної системи перехоплення в Україні немає. Її виготовлено підконтрольною спецслужбам РФ фірмою, що зареєстрована у Новій Зеландії.
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Обладнання відправлено на експертизу, у тому числі для виявлення, кого саме прослуховували зловмисники як під час Революції гідності, так і до останнього моменту, коли цей комплекс було вилучено.
Як відомо, 16 липня СБУ вилучила в Києві комплекс обладнання для незаконного прослуховування. Воно було виготовлене без оформлення офіційної документації на одному з українських підприємств. Під час спецоперації техніку вилучено та направлено на експертизу.
Третій спецкомплекс «прослушки», який СБУ вилучила впродовж тижня, було знайдено 17 липня в офісі однієї з київських компаній під час обшуку. Обладнання було вилучено та направлено на експертизу.
Грицак наголосив, що СБУ вперше за останні п’ять років здобула таких результатів. "Служба і надалі вживатиме дієвих заходів з метою забезпечення прав і свобод громадян", - наголосив він.